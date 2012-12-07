罗尔斯-罗伊斯或面临行贿指控

世界上第二大航空发动机制造商罗尔斯-罗伊斯公司(Rolls-Royce) 周四表示，该公司或面临指控。此前，英国严重欺诈办公室(SFO)要求其交代在中国和其他国家可能存在的贿赂和腐败问题细节。消息人士称，一名内部揭密者向SFO提起对该公司的指控。路透