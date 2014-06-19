欧洲热股：罗尔斯-罗伊斯拟回购10亿英镑股票，股价大涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦6月19日 - 英国航空发动机生产商罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc) 计划回购10亿英镑(约合17亿美元)股票，并称尚无重大并购计划，将把最近出手能源业务所得的资金用于回馈股东。
罗尔斯-罗伊斯周四表示，有望实现今明两年业绩目标，将在未来三到五年时间，将资本支出占基础营收的比率从2013年底的4.9%降至4%。
这应能让投资者安心。该公司2月曾意外表示，由于美国和欧洲支出削减，今年获利增长将受到影响，且自那之后遭遇发动机订单取消，股价因此受挫。
罗尔斯-罗伊斯当前市值约为190亿英镑，10亿英镑的回购规模相当于市值的5%左右。
罗尔斯-罗伊斯5月表示，将出售燃气轮机及压缩机业务予德国西门子 SIEGn.DE，作价7.85亿英镑 ，交易料将于2014年底完成。
罗尔斯-罗伊斯股价周四开盘大涨5.9%。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。