欧洲个股：英国罗尔斯-罗伊斯明年难恢复盈利，因全球经济恶化

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透10月17日 - 英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc) 周五警告称，明年业务将不会如此前预期的那样恢复增长，因为经济状况恶化，客户将决定推迟。
“我们此前预计2015年将恢复增长。但鉴于这些不确定因素，明年集团基本营收顶多上下浮动3%，获利介于持平和下滑3%之间，而且前提是汇率保持不变。”该公司表示。
该公司还宣布，今年业绩将受到影响，预计基本营收料下滑3.5-4%，上次预估为持平。
剔除不利的外汇波动和船用业务方面的一次性费用，今年的基本获利料与去年持平，得益于成本效率的提高。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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