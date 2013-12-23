英国严重诈骗调查局将矛头对准劳斯莱斯

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透伦敦12月23日 -全球第二大飞机引擎制造商--劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)表示，英国严重诈骗调查局(SFO)针对劳斯莱斯一年前在海外市场涉嫌贿赂贪污发起正式调查。
SFO命令劳斯莱斯对去年12月在中国、印尼和其他市场可能存在的贪腐问题开展盘查并交待细节。
“严重诈骗调查局通知我们，目前已展开针对上述事件的正式调查，”劳斯莱斯周一称。(完)
(编译 洪曦; 审校 王翔琼/白云)
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