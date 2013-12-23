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国际财经 | 2013年 12月 23日 星期一 18:59 BJT

英国严重诈骗调查局将矛头对准劳斯莱斯

路透伦敦12月23日 -全球第二大飞机引擎制造商--劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)表示，英国严重诈骗调查局(SFO)针对劳斯莱斯一年前在海外市场涉嫌贿赂贪污发起正式调查。

SFO命令劳斯莱斯对去年12月在中国、印尼和其他市场可能存在的贪腐问题开展盘查并交待细节。

“严重诈骗调查局通知我们，目前已展开针对上述事件的正式调查，”劳斯莱斯周一称。(完)

(编译 洪曦; 审校 王翔琼/白云)

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