劳斯莱斯新CEO欲向“臃肿病”开刀 希望每年节支1.5-2亿英镑

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透英国菲尔顿12月22日 （记者Sarah Young/Paul Sandle） - 12个月外加80个签字：这是劳斯莱斯最近批准一家供应商提出的小改动所花费的努力，表明该公司的复杂度已堪比其为全球最大飞机生产的发动机。
英国发动机制造商劳斯莱斯(RR.L)新CEO沃伦·伊斯特（Warren East）称，上述程序所需的签字应在15个左右，称这是公司架构臃肿的一个例子。伊斯特称，这种臃肿损害了劳斯莱斯的财务健康。在为全球最大的客机制造发动机方面，劳斯莱斯与通用电气(GE.N)是竞争对手。
“我看到的几乎每一个程序都过于复杂，”伊斯特接受路透采访时称。
伊斯特过去六周内会见了70名投资者以寻求支持。此前石油和天然气客户减少了船用引擎的订单，一些航空发动机早于预期退役，暴露了公司糟糕的财务纪律和运营问题。
劳斯莱斯的股价5月来几近腰斩，引发外界议论该公司可能会被收购，且有报导称英国政府担忧这家重要的军火承包商可能落入外商手中。
劳斯莱斯位于布里斯托尔附近菲尔顿的工厂里，工人们正在制造和维修“龙卷风”战斗轰炸机和“台风”战斗机的发动机。这些工厂建筑看起来像是互联网时代的库房，而非昔日油腻的车间。
伊斯特称，问题在于工人之上的官僚层级。
7月上任的伊斯特上月宣布了一项口号为“简而捷”的重组计划，旨在到2017年实现每年节支1.5-2亿英镑。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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