(本文由路透中文网编译提供)

路透英国菲尔顿12月23日 - 12个月外加80个签字：这是劳斯莱斯最近批准一家供应商提出的小改动所花费的工夫，表明该公司的复杂度已堪比其为全球最大飞机生产的发动机。

英国发动机制造商劳斯莱斯 新CEO沃伦·伊斯特（Warren East）称，上述程序所需的签字应在15个左右，称这是公司架构臃肿的一个例子。伊斯特称，这种臃肿损害了劳斯莱斯的财务健康。在为全球最大的客机制造发动机方面，劳斯莱斯与通用电气 是竞争对手。

“我看到的几乎每一个程序都过于复杂，”伊斯特接受路透采访时称。

伊斯特过去六周内会见了70名投资者以寻求支持。此前石油和天然气客户减少了船用引擎的订单，一些航空发动机早于预期退役，暴露了公司糟糕的财务纪律和运营问题。

劳斯莱斯的股价5月来几近腰斩，引发外界议论该公司可能会被收购，且有报道称英国政府担忧这家重要的军火承包商可能落入外商手中。

劳斯莱斯位于布里斯托尔附近菲尔顿的工厂里，工人们正在制造和维修“龙卷风”战斗轰炸机和“台风”战斗机的发动机。这些工厂建筑看起来像是互联网时代的库房，而非昔日油腻的车间。

伊斯特称，问题在于工人之上的官僚层级。

7月上任的伊斯特上月宣布了一项口号为“简而捷”的重组计划，旨在到2017年实现每年节支1.5-2亿英镑。（完）