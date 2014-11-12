罗尔斯-罗伊斯与江苏中陆航星签约

路透伦敦11月11日 - 英国飞机发动机厂商罗尔斯-罗伊斯（Rolls-Royce）(RR.L)称，与中国江苏中陆航星航空工业有限公司签署5,000万美元的长期合同，向后者供应M250涡轮螺旋桨发动机，用于中陆航星即将开始生产的Extra EA 500飞机。

罗尔斯-罗伊斯称，合约价值超过5,000万美元，明年开始交货。有关提供维护、修理和培训服务的合同还在继续讨论中。

“我们希望这是罗尔斯-罗伊斯与中陆航星建立长期、富有成效工作关系的开始，”罗尔斯-罗伊斯民用直升机和轻型涡轮螺旋桨发动机业务高级副总裁Jason Propes说道。

此消息宣布时间恰逢珠海航展。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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