罗尔斯-罗伊斯与江苏中陆航星签约

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月11日 - 英国飞机发动机厂商罗尔斯-罗伊斯（Rolls-Royce） 称，与中国江苏中陆航星航空工业有限公司签署5,000万美元的长期合同，向后者供应M250涡轮螺旋桨发动机，用于中陆航星即将开始生产的Extra EA 500飞机。
罗尔斯-罗伊斯称，合约价值超过5,000万美元，明年开始交货。有关提供维护、修理和培训服务的合同还在继续讨论中。
“我们希望这是罗尔斯-罗伊斯与中陆航星建立长期、富有成效工作关系的开始，”罗尔斯-罗伊斯民用直升机和轻型涡轮螺旋桨发动机业务高级副总裁Jason Propes说道。
此消息宣布时间恰逢珠海航展。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。