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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 23:06 BJT

标题新闻：劳斯莱斯称获中国东航15亿美元订单，为15架空中客车A330飞机提供Trent 700引擎

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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