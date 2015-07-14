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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 14日 星期二 15:26 BJT

罗马尼亚总理蓬塔被控曾参与逃税和洗钱

罗马尼亚总理蓬塔（Victor Ponta）周一被控涉嫌文件造假并参与逃税和洗钱。在该国努力摆脱贪污问题之际，蓬塔被控犯罪令罗马尼亚的国家形象进一步受损。蓬塔否认有任何不当行为，表示这起案件存在政治动因。这起案件的进展未影响金融市场，检方暂时没有正式向法庭起诉。路透

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