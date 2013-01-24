罗马尼亚与中国企业今年或可获准开工建设发电厂

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布加勒斯特1月23日 - 一名罗马尼亚官员周三表示，一家罗马尼亚国有电力公司和中国华电工程（集团）有限公司今年可能开始建设一座价值10亿欧元的燃煤火力发电厂，装机容量为600兆瓦。
华电工程去年赢得了与罗马尼亚电力控股公司Oltenia合作建设该发电厂的标的。Oltenia将拥有新合资公司10%的股权。
Oltenia负责人Laurentiu Ciurel表示：“我们很可能在11月前拿到建设许可。该电厂建设工期为36个月。”
Ciurel表示，该电厂设计年发电能力为5.2太瓦，并将其中多数出口至土耳其和奥地利。
该发电厂将成为罗马尼亚政府自2007年以来对电力行业的首个重大投资项目。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。