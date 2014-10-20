罗马尼亚选择中广核合作建设两座核反应堆

路透布加勒斯特10月17日 - 罗马尼亚国家核电公司（Nuclearelectrica）ROSNN.BX已经选择中广核集团(CGN)与其共同建设两座核反应堆，预计共耗资60亿欧元(77亿美元)。

Nuclearelectrica在周五的声明中表示，选择中广核是基于后者在类似项目中的经验及其财务资源。中广核是唯一在9月8日截止日前提交申请的潜在投资者。

Nuclearelectrica原计划与六家欧洲能源企业合作建设这两座核反应堆，但受欧洲债务危机的影响，这些企业在2010-2013年期间纷纷撤出竞标。

Nuclearelectrica已经拥有两座706兆瓦的核反应堆，约占罗马尼亚发电量的五分之一。目前这两座核反应堆中使用加拿大坎杜能源公司(Candu Energy)的技术，未来两座新建反应堆也是。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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