罗马尼亚选择中广核合作建设两座核反应堆

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布加勒斯特10月17日 - 罗马尼亚国家核电公司（Nuclearelectrica） 已经选择中广核集团(CGN)与其共同建设两座核反应堆，预计共耗资60亿欧元(77亿美元)。
Nuclearelectrica在周五的声明中表示，选择中广核是基于后者在类似项目中的经验及其财务资源。中广核是唯一在9月8日截止日前提交申请的潜在投资者。
Nuclearelectrica原计划与六家欧洲能源企业合作建设这两座核反应堆，但受欧洲债务危机的影响，这些企业在2010-2013年期间纷纷撤出竞标。
Nuclearelectrica已经拥有两座706兆瓦的核反应堆，约占罗马尼亚发电量的五分之一。目前这两座核反应堆中使用加拿大坎杜能源公司(Candu Energy)的技术，未来两座新建反应堆也是。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。