罗马尼亚总理蓬塔被控曾参与逃税和洗钱

(本文由路透中文网编译提供)

路透布加勒斯特7月13日（记者 Radu-Sorin Marinas） - 罗马尼亚总理蓬塔（Victor Ponta）周一被控涉嫌文件造假并参与逃税和洗钱。在该国努力摆脱贪污问题之际，蓬塔被控犯罪令罗马尼亚的国家形象进一步受损。

检控官称，他们已经认定蓬塔是这次已经持续五周的刑事调查案件的被告，并暂时查扣了他的财产。蓬塔否认任何不当行为，表示这起案件存在政治动因。

这起案件的进展并未影响金融市场，目前检方暂时没有正式向法庭起诉。

但是，这起案件显示罗马尼亚在清理国内政治、经济和司法问题上的努力遭受了新的挫折。

罗马尼亚的贪污问题阻碍了外商投资，甚至其反腐的努力也造成了决策迟缓和重大合约延迟等不希望看到的影响。

蓬塔周日称，他暂停了自己担任的左翼社会民主党领袖职务，直到调查结束，但是也明确表示自己不会辞去总理职位，尽管罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）在6月5日曾呼吁他主动辞职。