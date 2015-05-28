罗马队2-1胜拉齐奥 提前一轮锁定欧冠小组赛席位

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
本周一意甲第37轮比赛迎来罗马-拉齐奥德比大战，下半场第73分钟罗马队伊图尔贝打破僵局破门得分，8分钟后拉齐奥队德约杰维奇将比分追平。终场前，罗马队中姆比瓦头球破门， 2-1绝杀对手，提前一轮锁定意甲亚军和下赛季欧冠小组赛席位。目前排名第三的拉齐奥，必须在最后一轮客场对战那不勒斯的比赛中至少拿下平局才能够确保获得进入欧冠资格赛的机会。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透