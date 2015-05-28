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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 28日 星期四 22:10 BJT

罗马队2-1胜拉齐奥 提前一轮锁定欧冠小组赛席位

本周一意甲第37轮比赛迎来罗马-拉齐奥德比大战，下半场第73分钟罗马队伊图尔贝打破僵局破门得分，8分钟后拉齐奥队德约杰维奇将比分追平。终场前，罗马队中姆比瓦头球破门， 2-1绝杀对手，提前一轮锁定意甲亚军和下赛季欧冠小组赛席位。目前排名第三的拉齐奥，必须在最后一轮客场对战那不勒斯的比赛中至少拿下平局才能够确保获得进入欧冠资格赛的机会。路透

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