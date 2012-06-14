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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 14日 星期四 08:50 BJT

罗姆尼反华 根深蒂固或权宜之计？

美国总统候选人罗姆尼竞选活动中对中国立场强硬，威胁称若当选总统，首先就是要给中国贴上汇率操纵国的标签。但基于他以往与中国打交道的经历，一些政治分析师、中国问题专家和商界领袖认为，罗姆尼若当选，对中国的态度可能不会真像他竞选时表现得那麽强硬。

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