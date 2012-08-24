罗姆尼称若当选美总统 不考虑让伯南克留任

美国共和党总统候选人罗姆尼周四重申，他若在11月6日总统大选中获胜，不会提名美联储主席伯南克留任，但他尚未考虑接任人选。罗姆尼表示，主张选经济观点与自己相同的新人来担任该职务。伯南克任期将於2014年1月到期。图为美联储主席伯南克。