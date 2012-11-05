罗姆尼宣布中国操纵汇率的承诺可能跳票

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 罗姆尼曾表示,就任总统第一天就将宣布中国是汇率操纵国
* 专家预期罗姆尼将得以避免直接对抗,那样风险太大
* 给中国贴上汇率操纵国标签将促使其做出反应,将损害双方贸易关系
* IMF与WTO不太可能支持罗姆尼的做法,而美国企业更关心其它问题
路透北京11月5日电---美国总统候选人罗姆尼如果赢得周二的大选,他上任第一天将缺乏给中国贴上汇率操纵国标签的法定权力.
正式认定某国为汇率操纵国的权力属於美国财政部.一些前美国官员表示,这可能帮助罗姆尼挽回颜面.罗姆尼在竞选过程中抨击奥巴马对於中国的态度软弱,多次声称将宣布中国为汇率操纵国.
如果罗姆尼获胜并在明年1月入主白宫的第一天就公然给中国一个耳光,可能给两国关系甚至全球经济带来严重後果,将让中美这两个全球最大贸易国的双边贸易岌岌可危.中国海关数据显示,2011年中美贸易额高达5,400亿美元.
如果罗姆尼真的那麽做,几乎肯定会迫使中国新一届领导人做出回应,从而加剧美国与全球第二大经济体之间爆发贸易战的风险.在这场贸易战中,罗姆尼可能得不到国际货币基金组织(IMF)和世界贸易组织(WTO)的支持,而且最近的多数经济动态也对他不利.中国新一届领导人也计划在本月亮相.
"罗姆尼在汇率问题上,有点让自己走进了死胡同,"TCW的新兴市场常务董事David Loevinger称.他在6月从财政部离开,进入该公司,其在财政部时是负责中国事务以及中美战略经济对话的高级协调员.
"从法律上看,总统没有这个权力,这是财政部长的事情.而且上任第一天,他还没有经过参议院批准的财政部长,"Loevinger对路透表示.
幸好是如此.
在贸易失衡程度减轻,美元兑人民币下跌的情况下,罗姆尼政府还要给中国打上这个标签--这虽是为回报大笔捐赠政治献金的企业,但其中很多企业在中国有大量商业利益,因而不大可能想要过於招惹中国.
"这时给中国打上汇率操纵国的标签,可能是过去十年以来最奇怪的时机,"Loevinger称.
此外,过去五年中人民币兑美元名义汇率已经上涨17%,中国贸易顺差占国内生产总值(GDP)比例已下降约75%.外汇储备连续第18个月基本不变,说明央行没有对汇市实施重大干预.
这类证据也不会支持美国在世界贸易组织(WTO)赢得争议,WTO是有权对国际贸易纠纷实施处罚的重要全球性机构,但专家称该机构从未就汇率纠纷作出过裁决.
"WTO协议从未提到过汇率操纵,即便是补贴和反补贴措施协议也没有提到过,"美国律所Akin Gump Strauss Hauer & Feld驻北京的执行合伙人Spencer Griffith说.他从事国际贸易法已经20年有余.
"你可以试图向WTO小组争辩说汇率操纵违背了中国的WTO义务,我打赌美国会输掉这场官司,"Griffith补充说.
在华经营的美国公司已经对不公平竞争、歧视和国内市场准入障碍怨声载道,如果罗姆尼拉开一场旷日持久的贸易纠纷战,情况可能变得更糟.
对那些担心外交纠纷引发强烈的商业後果的美国高层来讲,有一个鲜活的例子摆在他们面前,那就是中日领土争端9月在中国引发反日活动.
中国消费者抵制日货导致一些日企营收滑坡多达40%,汽车厂商尤甚.
咨询公司APCO Worldwide大中华区董事长、前美国驻上海总领馆总领事Kenneth Jarrett说,汇率操纵国的标签不如中日争端那麽严重,但如果罗姆尼政府给中国贴上这个标签,将会产生破坏.(完)
--编译 张涛/王丽鑫/艾茂林;审校 王洋
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