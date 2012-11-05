罗姆尼宣布中国操纵汇率的承诺可能跳票

* 罗姆尼曾表示,就任总统第一天就将宣布中国是汇率操纵国

* 专家预期罗姆尼将得以避免直接对抗,那样风险太大

* 给中国贴上汇率操纵国标签将促使其做出反应,将损害双方贸易关系

* IMF与WTO不太可能支持罗姆尼的做法,而美国企业更关心其它问题

路透北京11月5日电---美国总统候选人罗姆尼如果赢得周二的大选,他上任第一天将缺乏给中国贴上汇率操纵国标签的法定权力.

正式认定某国为汇率操纵国的权力属於美国财政部.一些前美国官员表示,这可能帮助罗姆尼挽回颜面.罗姆尼在竞选过程中抨击奥巴马对於中国的态度软弱,多次声称将宣布中国为汇率操纵国.

如果罗姆尼获胜并在明年1月入主白宫的第一天就公然给中国一个耳光,可能给两国关系甚至全球经济带来严重後果,将让中美这两个全球最大贸易国的双边贸易岌岌可危.中国海关数据显示,2011年中美贸易额高达5,400亿美元.

如果罗姆尼真的那麽做,几乎肯定会迫使中国新一届领导人做出回应,从而加剧美国与全球第二大经济体之间爆发贸易战的风险.在这场贸易战中,罗姆尼可能得不到国际货币基金组织(IMF)和世界贸易组织(WTO)的支持,而且最近的多数经济动态也对他不利.中国新一届领导人也计划在本月亮相.

"罗姆尼在汇率问题上,有点让自己走进了死胡同,"TCW的新兴市场常务董事David Loevinger称.他在6月从财政部离开,进入该公司,其在财政部时是负责中国事务以及中美战略经济对话的高级协调员.

"从法律上看,总统没有这个权力,这是财政部长的事情.而且上任第一天,他还没有经过参议院批准的财政部长,"Loevinger对路透表示.

幸好是如此.

在贸易失衡程度减轻,美元兑人民币下跌的情况下,罗姆尼政府还要给中国打上这个标签--这虽是为回报大笔捐赠政治献金的企业,但其中很多企业在中国有大量商业利益,因而不大可能想要过於招惹中国.

"这时给中国打上汇率操纵国的标签,可能是过去十年以来最奇怪的时机,"Loevinger称.

此外,过去五年中人民币兑美元名义汇率已经上涨17%,中国贸易顺差占国内生产总值(GDP)比例已下降约75%.外汇储备连续第18个月基本不变,说明央行没有对汇市实施重大干预.

这类证据也不会支持美国在世界贸易组织(WTO)赢得争议,WTO是有权对国际贸易纠纷实施处罚的重要全球性机构,但专家称该机构从未就汇率纠纷作出过裁决.

"WTO协议从未提到过汇率操纵,即便是补贴和反补贴措施协议也没有提到过,"美国律所Akin Gump Strauss Hauer & Feld驻北京的执行合伙人Spencer Griffith说.他从事国际贸易法已经20年有余.

"你可以试图向WTO小组争辩说汇率操纵违背了中国的WTO义务,我打赌美国会输掉这场官司,"Griffith补充说.

在华经营的美国公司已经对不公平竞争、歧视和国内市场准入障碍怨声载道,如果罗姆尼拉开一场旷日持久的贸易纠纷战,情况可能变得更糟.

对那些担心外交纠纷引发强烈的商业後果的美国高层来讲,有一个鲜活的例子摆在他们面前,那就是中日领土争端9月在中国引发反日活动.

中国消费者抵制日货导致一些日企营收滑坡多达40%,汽车厂商尤甚.

咨询公司APCO Worldwide大中华区董事长、前美国驻上海总领馆总领事Kenneth Jarrett说,汇率操纵国的标签不如中日争端那麽严重,但如果罗姆尼政府给中国贴上这个标签,将会产生破坏.(完)

--编译 张涛/王丽鑫/艾茂林;审校 王洋

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