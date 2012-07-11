罗姆尼6月竞选筹款额跑赢奥巴马

美国将於11月6日举行总统大选，在大选前的筹款竞赛中，6月份美国共和党总统候选人罗姆尼筹款1.06亿美元，远远胜过奥巴马的7,100万美元筹款额。5月，罗姆尼阵营单月筹款额首次超越奥巴马阵营，周一公布的6月筹款数据则继续了这一趋势。