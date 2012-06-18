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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 18日 星期一 09:01 BJT

奥巴马罗姆尼“互损” 经济为焦点

美国总统奥巴马将其与罗姆尼的选战描述成两种截然相反经济前景的对比，警告称若罗姆尼上台，将“掏空”中产阶级。罗姆尼则对奥巴马经济政策反唇相讥，称奥巴马在任已三年半，经济乏善可陈。

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