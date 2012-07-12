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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 12:28 BJT

奥巴马罗姆尼选战互打“查韦斯牌”

美国共和党总统参选人罗姆尼周三指责总统奥巴马淡化委内瑞拉总统查韦斯构成的威胁，抨击民主党在国家安全方面立场软弱。奥巴马竞选阵营则作出反击，称罗姆尼这是在成全查韦斯，使得後者赢得他向来渴望的国际社会注意力。

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