罗姆尼承认败选 奥巴马赢得连任

"美国正处在一个充满重大挑战的时代,我祈祷总统能够成功领导我们的国家."罗姆尼在致电恭喜奥巴马当选後,在讲话中对其支持者表示.

尽管奥巴马的竞选一直受疲弱经济复苏与高失业率的困扰,但其仍在几个关键的摇摆州战胜了罗姆尼.(完)