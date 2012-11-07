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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 15:07 BJT

罗姆尼承认败选 奥巴马赢得连任

路透华盛顿11月7日电---在经历激烈选战後,周三稍早美国共和党总统候选人罗姆尼承认在大选中败给现任总统奥巴马.

"美国正处在一个充满重大挑战的时代,我祈祷总统能够成功领导我们的国家."罗姆尼在致电恭喜奥巴马当选後,在讲话中对其支持者表示.

尽管奥巴马的竞选一直受疲弱经济复苏与高失业率的困扰,但其仍在几个关键的摇摆州战胜了罗姆尼.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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