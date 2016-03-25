融360预计国内在线金融市场将高速成长 仍关注A股上市机会

路透上海3月25日 - 中国垂直金融搜索平台--融360联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清周五表示，国内在线信贷的基础设施已经成熟，未来包括在线信贷在内的在线金融将高速成长，其在国内金融体系中的占比将会在数年内超过同期电子商务在零售中的占比。

近期上证所的战略新兴板进程突生变故，前景不明。他表示，对于原本有计划登陆战略新兴板的融360而言，目前仍是“一颗红心，两手准备”，即国内上市或海外上市的计划并没有变化，公司仍希望在国内资本市场改革后实现本土上市。

“相对于电子商务，金融产品并不受物流的限制，完全可以做得更大。”他举例说，在线申办信用卡，目前国内占比尚不足10%，美国已达到20%以上。

他认为，在线金融的品种包括小额贷款、信用卡、理财产品、保险等，目前其总规模占国内金融市场尚不足3%，而电子商务在国内零售中的占比约12%，他相信随着征信、风控等基础设施日趋成熟，五年后国内在线金融的占比应能超过电子商务。

中国已是全球电子商务发展最快的国家，并诞生出诸如阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)等全球知名的电子商务巨头。

由于大数据和移动互联网的应用和推广，节省了大量获客、审查和服务的成本，互联网金融近期来高速增长，同时包括征信、数据处理等相关第三方的发展亦十分迅速。融360推出的大数据风控系统--天机，近期引入人脸识别技术，将人工智能引入国内在线信贷业。

战略新兴板内容被移出中国近日公布的“十三五”（2016－2020年）规划纲要，被不少市场人士解读为战略新兴板五年内无望推出。叶大清表示，外界对上述动作存在不同解读，公司依然在密切观察国内资本市场改革进程，融360仍没有放弃A股上市机会。

融360目前尚未实现盈利。在国内A股市场新股上市标准未做变化前，尚不能在国内上市。不过据业内人士透露，拟设立的战略新兴板拟设立独特上市标准，例如以市值和营收为上市门槛，来吸引未盈利的新兴产业公司上市。

融360去年10月完成逾10亿元的D轮融资，其估值达到10亿美元。D轮融资由云锋基金、赛领基金等国内基金领投，红杉资本及Star VC基金跟投。叶大清曾表示，D轮融资引入一些国内风投基金，为其未来在国内上市作一些铺垫。

证监会新闻发言人在周五的新闻例会上首次对战略新兴板的前景作出回应。他说，证监会始终重视支持战略新兴产业的发展，随着多层次资本市场的建设，资本市场对战略新兴产业的支持力度肯定会不断加大，但“十三五”规划纲要是判断未来五年的发展大趋势，设立战新板的具体问题，还要深入研究论证，没必要列入纲要。（完）