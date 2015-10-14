融360完成逾10亿元D轮融资 引入国内投资人为上市作铺垫

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月14日 - 中国金融搜索网络平台--融360周三宣布，其完成逾10亿元人民币的D轮融资，并引入一些国内风投基金，为其未来在国内上市作一些铺垫。
公司新闻稿称，在本轮融资中，融360估值已达到10亿美元。D轮融资由云锋基金、赛领基金等国内基金领投，红杉资本及Star VC基金跟投。
“我们在积极考虑评估国内上市的可行性。这次D轮融资过程，引入了国内的投资人，其实就是在为回归到国内做的一个铺垫。”融360联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清表示。
新闻稿指出，云锋基金的领投，将为融360带来更多的战略资源；赛领资本的参与，则标志着融360首次引入了具有国资背景的投资机构；国际知名私募股权投资基金红杉资本已是第三次参与了融360的投资。
云锋基金由阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋发起成立，而赛领资本是国内规模最大的人民币国际投贷基金管理人，母基金总规模500亿元人民币，股东包括上海国际集团、上汽集团等六家世界500强企业和大型集团。
叶大清4月曾对路透表示，公司管理层正在探讨在国内A股上市的可行性和业务运营的影响，未来将优先考虑主板上市。
融360在2012年3月网站上线当月，即获得光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的A轮700万美元融资，并分别于2013年8月和2014年7月完成B轮和C轮融资，先后由红杉中国基金和淡马锡旗下兰亭投资领投。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。