融360完成逾10亿元D轮融资 引入国内投资人为上市作铺垫

路透上海10月14日 - 中国金融搜索网络平台--融360周三宣布，其完成逾10亿元人民币的D轮融资，并引入一些国内风投基金，为其未来在国内上市作一些铺垫。

公司新闻稿称，在本轮融资中，融360估值已达到10亿美元。D轮融资由云锋基金、赛领基金等国内基金领投，红杉资本及Star VC基金跟投。

“我们在积极考虑评估国内上市的可行性。这次D轮融资过程，引入了国内的投资人，其实就是在为回归到国内做的一个铺垫。”融360联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清表示。

新闻稿指出，云锋基金的领投，将为融360带来更多的战略资源；赛领资本的参与，则标志着融360首次引入了具有国资背景的投资机构；国际知名私募股权投资基金红杉资本已是第三次参与了融360的投资。

云锋基金由阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋发起成立，而赛领资本是国内规模最大的人民币国际投贷基金管理人，母基金总规模500亿元人民币，股东包括上海国际集团、上汽集团等六家世界500强企业和大型集团。

叶大清4月曾对路透表示，公司管理层正在探讨在国内A股上市的可行性和业务运营的影响，未来将优先考虑主板上市。

融360在2012年3月网站上线当月，即获得光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的A轮700万美元融资，并分别于2013年8月和2014年7月完成B轮和C轮融资，先后由红杉中国基金和淡马锡旗下兰亭投资领投。（完）