融360推理财产品搜索比价

路透上海6月24日 - 随着中国利率市场化的步伐加快，国内首家金融垂直搜索平台--融360加大了开疆辟土的力度。继推出个人贷款和信用卡搜索比价外，近日该公司又推出理财产品搜索比价服务。

据公司介绍，融360理财平台为用户提供了集银行理财产品、互联网理财产品、网贷投资等数千种理财产品的查询、筛选、比较功能，让用户可以更直观的找到符合自己需求的理财产品。

融360联合创始人、首席执行官叶大清表示，用户可以根据自身的资金灵活度、资金额度和风险承受程度对特定理财产品进行搜索比价，融360的专业团队也会定期推荐收益比较稳定，风险较低的理财产品。

“中国已进入全民理财时代。”他说，如今理财产品爆炸性增长，存款利率事实上的市场化造成太多理财产品可供选择，不同理财方式收益差距较大，理财用户往往难以比较和选择。

目前国内居民获得理财信息主要通过朋友介绍、银行网点及网上查找，获得渠道较为单一。而融360向有理财需求的居民免费提供理财信息，不会采取类似百度(BIDU.O)搜索那样的竞价排名商业模式。

2012年上线的融360，开始业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，之后其将业务拓展至信用卡申办。据叶大清介绍，去年融360的用户网上贷款申请量超过5,000亿元，今年估计超过2万亿元。

融360已进了两轮融资，共融资近4,000万美元，投资机构包括凯鹏华盈（KPCB）、清科集团、光速安振中国创投、红杉资本等。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。