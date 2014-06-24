融360推理财产品搜索比价

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海6月24日 - 随着中国利率市场化的步伐加快，国内首家金融垂直搜索平台--融360加大了开疆辟土的力度。继推出个人贷款和信用卡搜索比价外，近日该公司又推出理财产品搜索比价服务。
据公司介绍，融360理财平台为用户提供了集银行理财产品、互联网理财产品、网贷投资等数千种理财产品的查询、筛选、比较功能，让用户可以更直观的找到符合自己需求的理财产品。
融360联合创始人、首席执行官叶大清表示，用户可以根据自身的资金灵活度、资金额度和风险承受程度对特定理财产品进行搜索比价，融360的专业团队也会定期推荐收益比较稳定，风险较低的理财产品。
“中国已进入全民理财时代。”他说，如今理财产品爆炸性增长，存款利率事实上的市场化造成太多理财产品可供选择，不同理财方式收益差距较大，理财用户往往难以比较和选择。
目前国内居民获得理财信息主要通过朋友介绍、银行网点及网上查找，获得渠道较为单一。而融360向有理财需求的居民免费提供理财信息，不会采取类似百度(BIDU.O)搜索那样的竞价排名商业模式。
2012年上线的融360，开始业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，之后其将业务拓展至信用卡申办。据叶大清介绍，去年融360的用户网上贷款申请量超过5,000亿元，今年估计超过2万亿元。
融360已进了两轮融资，共融资近4,000万美元，投资机构包括凯鹏华盈（KPCB）、清科集团、光速安振中国创投、红杉资本等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。