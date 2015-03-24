融创中国董事长称能够完成收购佳兆业股权事宜

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透香港3月24日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌周二表示，他相信能够完成收购陷于违约危机的佳兆业(1638.HK)股权事宜。
此前数天，一些佳兆业债权人拒绝公司重组25亿美元债务的提议，这引发人们对融创收购股权一事的担忧。
融创2月同意以5.869亿美元收购佳兆业49.25%股权。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 陈宗琦/龚芳)
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