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中国财经 | 2015年 3月 24日 星期二 12:50 BJT

融创中国董事长称能够完成收购佳兆业股权事宜

路透香港3月24日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌周二表示，他相信能够完成收购陷于违约危机的佳兆业(1638.HK)股权事宜。

此前数天，一些佳兆业债权人拒绝公司重组25亿美元债务的提议，这引发人们对融创收购股权一事的担忧。

融创2月同意以5.869亿美元收购佳兆业49.25%股权。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 陈宗琦/龚芳)

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