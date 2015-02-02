融创中国斥资近24亿元人民币购佳兆业四个上海发展项目

路透香港2月2日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)宣布拟斥资约23.75亿元人民币，收购陷于违约危机同业佳兆业(1638.HK)旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目股权和股东贷款，但融创股份周一仍然继续停牌。

此外，佳兆业再有高层人事变动，公司周一宣布金志刚因有意投放更多时间发展个人事业，已辞任行政总裁职务，由昨天（2月1日）起生效，但他仍将留任公司执行董事。

融创中国周日发出公告称，将予收购的四个项目包括上海佳兆业八号二期、上海君汇上品及上海佳兆业城市广场三等三个住宅发展项目，以及上海浦东金融中心一个办公及零售发展项目。这四项目仍在待建阶段。

佳兆业预期，出售上述项目将会录得约4,390万元亏损。

＂鉴于本公司出现的债务危机及财政困难，本公司将动用该等出售事项的所得款项净额作一般营运资金用途，增加公司现金流及一般营运资金，以保障公司日常性运营。＂佳兆业表示。

上周五内地财新网引述一位接近融创高层的人士透露融创拟接手佳兆业创办人兼主要股东郭英成、郭英智所持有的公司49.3%股权。但两家公司暂未有相关公告，而融创中国股份上周五停牌后，现时仍继续暂停交易。 （完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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