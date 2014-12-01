融创考虑调整收购绿城交易 包括终止收购或与另一方合伙

路透香港12月1日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周一表示，公司正考虑调整收购绿城中国(3900.HK)的交易，包括终止收购或与另一方合伙进行。

这宗价值近63亿港元的收购案，由于仍未获香港证监会批准豁免融创中国不用向绿城中国提出全面收购仍悬而未决。售股一方，绿城中国大股东宋卫平和寿柏年表示正考虑股份出售可能变动，更有指宋卫平对交易感后悔，令这宗交易产生变数。

融创中国今天的声明称，正考虑就交易作出可能的调整，当中可能涉及在全数退公司已支付的收购对价后，终止收购绿城中国，或对将予收购的标的股份及其他条款作出调整。

＂倘本公司根据可能的调整继续进行收购事项，则本公司拟与另一方合伙进行。＂融创中国称。

此外，融创中国表示拟发行美元优先定息票据，并已委任汇丰为独定全球协调人；汇丰、花旗、瑞信、工银国际及摩根士丹利获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

融创中国原拟定不迟于11月30日寄发有关收购绿城中国交易的股东通函予股东，但公司因考虑可能对收购作调整，因此将寄发通函日期进一步延迟至12月31日或之前。

该股早盘中段跌2.22%，绿城中国亦挫2.04%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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