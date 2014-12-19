融创终止近63亿港元入股绿城交易 因双方经营理念分歧

Reuters12月19日 - 路透香港12月19日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周五称，决定终止近63亿港元入股绿城中国(3900.HK)的交易，因买卖双方的经营理念有较大分歧。

这项入股计划历时7个月仍然未能完成，除了经营理念不同之外，不获香港证监会批准豁免融创中国毋须向绿城中国提出全面收购亦令交易增添变数。

融创表示，买卖双方周四同意终止协议，并将获得卖方退回约60亿港元代价净额。

“终止交易不会对本集团的业务运营产生重大不利影响。”公司并称。

今年5月，融创宣布拟斥资近63亿港元，向绿城中国主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等收购绿城中国约24.3%已发行股本。至11月，融创向卖方支付完成全部对价款项，惟同时表示考虑对收购作出调整。

融创周四收报6.63港元，绿城报7.06港元；自交易公布以来，融创累计涨88%，绿城则跌8%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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