融创终止近63亿港元入股绿城交易 因双方经营理念分歧

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
Reuters12月19日 - 路透香港12月19日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周五称，决定终止近63亿港元入股绿城中国(3900.HK)的交易，因买卖双方的经营理念有较大分歧。
这项入股计划历时7个月仍然未能完成，除了经营理念不同之外，不获香港证监会批准豁免融创中国毋须向绿城中国提出全面收购亦令交易增添变数。
融创表示，买卖双方周四同意终止协议，并将获得卖方退回约60亿港元代价净额。
“终止交易不会对本集团的业务运营产生重大不利影响。”公司并称。
今年5月，融创宣布拟斥资近63亿港元，向绿城中国主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等收购绿城中国约24.3%已发行股本。至11月，融创向卖方支付完成全部对价款项，惟同时表示考虑对收购作出调整。
融创周四收报6.63港元，绿城报7.06港元；自交易公布以来，融创累计涨88%，绿城则跌8%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。