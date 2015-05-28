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中国财经 | 2015年 5月 28日 星期四 09:00 BJT

融创中国终止收购佳兆业股份 因若干先决条件仍未达成

路透香港5月28日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周四表示，终止收购陷于财困的同业--佳兆业(1638.HK)股份。融创中国股份将于今天早盘恢复交易。

停牌八天的融创中国今早发出公告称，和佳兆业已于周二（26日）订立终止协议，即时终止公司拟购买佳兆业近25.3亿股股份的买卖协议。截至公告刊发当日，融创已缴付总额共23.25亿港元的首批预付款及第二批预付款。

融创表示，由于尚有若干先决条件仍未达成，而股份买卖协议的订约方同意并相信不能在最终截止日期或以前达成协议所需的先决条件，故此融创决定不继续进行股份购买协议，而卖方必须将预付款退回融创，预期首笔11.625亿港元退款须于5月29日前退回，而余下一半11.625亿港元则须于12月28日前退回融创。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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