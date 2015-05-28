融创中国终止收购佳兆业股份 因若干先决条件仍未达成

停牌八天的融创中国今早发出公告称，和佳兆业已于周二（26日）订立终止协议，即时终止公司拟购买佳兆业近25.3亿股股份的买卖协议。截至公告刊发当日，融创已缴付总额共23.25亿港元的首批预付款及第二批预付款。

融创表示，由于尚有若干先决条件仍未达成，而股份买卖协议的订约方同意并相信不能在最终截止日期或以前达成协议所需的先决条件，故此融创决定不继续进行股份购买协议，而卖方必须将预付款退回融创，预期首笔11.625亿港元退款须于5月29日前退回，而余下一半11.625亿港元则须于12月28日前退回融创。（完）