融创中国终止收购佳兆业股份 因若干先决条件仍未达成

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月28日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周四表示，终止收购陷于财困的同业--佳兆业(1638.HK)股份。融创中国股份将于今天早盘恢复交易。
停牌八天的融创中国今早发出公告称，和佳兆业已于周二（26日）订立终止协议，即时终止公司拟购买佳兆业近25.3亿股股份的买卖协议。截至公告刊发当日，融创已缴付总额共23.25亿港元的首批预付款及第二批预付款。
融创表示，由于尚有若干先决条件仍未达成，而股份买卖协议的订约方同意并相信不能在最终截止日期或以前达成协议所需的先决条件，故此融创决定不继续进行股份购买协议，而卖方必须将预付款退回融创，预期首笔11.625亿港元退款须于5月29日前退回，而余下一半11.625亿港元则须于12月28日前退回融创。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。