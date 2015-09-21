融创中国与雨润集团终止洽商战略合作 大股东孙宏斌有意接力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月21日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周一早盘股价逆市上扬逾5%，公司表示，经协商后决定不再与雨润集团制订战略合作协议，但公司控股股东孙宏斌则有兴趣与雨润集团控股股东代表进行接触，洽谈战略合作的可能性。
融创中国高开5.5%后，股价仍维持强势，香港时间10:36涨5.3%，报4.37港元；大盘恒生指数.HSI跌1.3%。雨润食品(1068.HK)则挫2.46%。
融创中国本月稍早公布，与雨润控股集团订立战略合作协议，其中包括双方与雨润集团债权人共同商讨债务问题的解决方案及努力确保雨润集团各项业务正常运转。
但融创中国上周五深夜发出声明，指由于公司取得该项潜在交易必要的批准涉及冗长且费时的审批程序，以及为满足审批程序所需准备的复杂文件，而这些文件将花费公司大量时间。
＂因此，本公司就完成潜在交易所需的时间过长，不能在雨润集团可接受的时间内完成。因此，经双方友好协商后，已决定不继续进行潜在交易。＂融创中国称。
不过，融创中国表示，公司控股股东，即由孙宏斌全资拥有的Sunac International Investment Holdings Ltd.通知，其有兴趣与雨润集团控股股东代表进行接触，洽谈战略合作的可能性及其他相关事宜。
孙宏斌亦同意，若与雨润集团控股股东的战略合作得以实现，融创中国将有优先权整体或部分参与相关合作及业务。
今年4月，雨润食品证实祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住措施。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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