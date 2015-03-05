熔盛重工高至32亿港元集资计划或触礁 报导指投资者已被捕

路透香港3月5日 - 中国最大民营造船企业--中国熔盛重工(1101.HK)引入投资者筹资最多32.3亿港元的交易可能出现变数，公司称目前无法联络投资者王平，致使认购协议在本月底最后截止日期前能否完成存在疑问，公司并正就处理办法寻求法律意见。

《财新网》周三报导，内地龙柏宏易投资集团董事长王平稍早被北京警方刑拘，因涉嫌在投资东方家园时的资金使用存在问题。王平透过龙柏集团控制多个股权投资基金，其本人在内地十多家上市公司担任董事或副董事长等职务。

熔盛重工去年10月宣布，向王平全资持有并于英属处女群岛注册成立的宏易胜利投资有限公司，发行认股权证，并可按现金每股1.2港元或1.6港元（视乎行使时间）认购最多17亿股熔盛新股，筹资25.5亿或32.2亿港元。倘认购权获悉数行使，连同王平透过基金原本持有的熔盛0.61%股份，王平将持有熔盛经扩大后已发行股本约16.22%，成为继张志熔后熔盛的第二大股东。

熔盛重工的声明称，注意到王平已被北京警方拘留的报导，公司并无有关事件详情的资料，亦无法联络王平，致使认购人根据认购协议于3月31日的最后截止日期前履行其责任之能力存在疑问。

董事会决定，进行发行认股权证并不符合公司及股东最佳利益，公司将就原拟发行认股权证等议案的处理办法寻求法律意见。

熔盛重工股价周四显着下跌，最多曾挫8%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

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