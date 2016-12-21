鸡年展望：中国A股难有趋势性机会 经济滞胀预期下股指料呈区间震荡

作者 张晓翀

路透北京12月21日 - 2017年中国经济或将步入滞胀时代，投资者对于此背景下的资本市场运行普遍缺乏应对经验，料中国A股明年难有趋势性机会，整体或将陷入横盘加震荡的格局中。

市场多预计，明年中国经济增速将低于今年，而伴随大宗商品价格不断回升，全球经济步入加息周期，通胀预期将抬头，未来股市将在经济停滞和通货膨胀的夹击下寻找新的平衡点。

分析师们表示，2017年A股市场仍将呈现结构性行情，大盘走势或呈N型，沪综指.SSEC波动区间为2,800点至3,700点。

“（明年）股市应是大幅跳跃震荡走势，但市场里边差异会特别大。”开源证券研究所所长田渭东判断，中国A股可能呈现先涨后跌的走势，而不会出现牛市行情。

他并判断，明年中国将面临滞胀的环境，从美国的经验看，在整个滞胀期间美国股市经过了数轮调整，指数表现为大幅震荡，但不同产业间分化较为严重，股市调整期仍有部分行业的股票出现了一定的涨幅，板块走势与行业景气度密切相关。

此前公布的一系列宏观经济数据显示，随着上游资源品价格上涨传导至下游，目前服务类和食品价格已有上升迹象，中国经济一旦摆脱通缩，对于价格预期的带动是全方位的，价格中枢的调整才刚刚开始。

野村证券就预测，2017年中国CPI通胀率将从2016年的1.9％上升至2.4％；瑞银财富管理则预计，2017年中国经济增速将从2016年的6.7%放缓至6.3%。

而研究显示，纵观欧美经济、东亚经济以及拉美经济三种经济模式在滞胀周期中股市的表现，股市虽可能出现一定上涨，但总体上是大幅震荡态势，可以认为是在一个大的箱体区间内震荡。

虽然经济增速仍在放缓，但由于通胀推升企业名义盈利水平上行，将部分抵消因经济下行导致的企业实际盈利下滑，因此股市整体估值中枢基本平稳。不过在股市横盘休整时期，不同细分行业仍表现出一定的差异性。

“2017年大盘合理估值区间在12-17.5倍，创业板指合理估值区间为40-55倍。”国都证券研究所副所长肖世俊预计。联讯证券研报也显示，目前中国股市的市盈率和市净率已处于价值中枢。

**周期、消费、并购重组受青睐**

历史经验表明，在滞涨期中，由于经济本身仍停留在传统产业的转型升级与改造中，因此消费类股票和周期股普遍表现良好，但在不同的地区略有差异。

多家券商研报显示，看好明年周期性板块和消费相关领域股票的市场表现。海通证券(600837.SS)(6837.HK)认为，在需求平稳背景下，预计2017年A股传统行业净利润同比增长20%-25%，周期类标的股配置意义仍在。

中信证券(6030.HK)(600030.SS)认为，2017年周期品种行情延续。2017年煤炭和钢铁领域的强制去产能政策大概率会扩散到其它周期性行业，预计博弈涨价的机会出现在上半年，期间周期品依然有底仓配置价值。

另外，随着中国经济结构的不断调整，传统产业兼并整合升级引发的并购重组题材，将在未来市场有长期较好的表现。在滞胀周期中和流动性边际收紧的影响下，“资产荒”更多表现在结构和板块效应中，应在股权转让和举牌中挖掘个股机会。

“面临滞胀的环境下，从以往美国的经验来看，就是并购重组和结构化的调整。”田渭东说，滞胀环境下往往会出现部分行业泡沫化非常严重，有些行业估值则非常低，并有可能出现资产的整合。

方正证券(601901.SS)研报指出，从市场行为角度来看，明年最重要的变化是举牌带来的影响。研究显示，绝大多数被举牌公司，在公告后都出现了超额收益。银河证券(6881.HK)亦认为，2017年A股缺乏整体性趋势机会，呈现震荡市、结构市特征，传统产业兼并重组将加剧。

**市场风格将追求绝对收益**

多数市场分析人士认为，在明年A股将呈现震荡格局的情况下，寻找结构性机会，追求绝对收益的投资策略或为首选。

虽然明年“资产荒”的现象仍在，险资入市需求也很强烈，但如果市场没有特别明显的赚钱效应出现，以散户为主的A股市场恐难有大规模增量资金入市。

“明年较确定性的就是资金更多不断在追求绝对性的收益。”新时代证券研究总监孙卫党表示，明年市场另外的一个特点就是不太可能出现太大的热点。

他表示，明年行情特点较为确定的是股价一旦上涨就可能会面临较大的兑现风险，因此股指将呈现阶段性波动，蓝筹股走势可能趋稳，会有一定的市场机会，泡沫类股票则逐渐被挤压。

中金公司(3908.HK)预计，明年资金在资产之间轮动的特征将继续演绎，随着股价调整和盈利增长消化估值，股市精选个股的空间逐步打开；预计2017年结构性机会将优于2016年，A股全年有望实现个位数收益。

截止本周三收盘为止，中国股市沪综指全年累计下跌逾400点，跌幅达11.4%。（完）