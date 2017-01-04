鸡年展望：中国银行业不良贷款升势料趋缓 监管“猛药”渐生效

作者 李铮

路透上海1月4日 - 中国经济放缓对银行业冲击日渐凸显，2016年监管层已开出债转股等多剂“猛药”应对不良“双升”新常态；预计在2017年，稳住资产质量和有效防控风险依然是银行主旋律，逾两万亿元规模的问题资产处置市场也将迎来更多参与者。

分析人士认为，随着宏观经济运行情况的改善，以及债转股和不良资产证券化(ABS)等工作推进，不良贷款上升势头有望趋缓。不过，尽管银行资产质量出现一定程度的向好，但现在判断不良贷款率见顶可能还为时尚早。

“随着宏观经济由降企稳以及部分行业经营形势的改善，银行不良增长压力已经有所缓解。债转股、处置僵尸企业和不良ABS都意味着银行不良贷款化解有了多条求生‘通道’，不良走势有望逐步迎来拐点。”银监会一位不愿具名官员对路透称。

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识。去年12月财新制造业PMI及官方和非官方制造业PMI等最新先行指标均显示，中国经济保持增长动能，正处于复苏通道之中。

而为避免未来成本高昂的救助，监管层去年开出多剂“猛药”推动银行提早清理问题资产，包括重启停摆约八年的不良资产证券化、落地新一轮市场化债转股、鼓励银行成立子公司主动管理风险、允许有意愿的省级政府增设一家地方资产管理公司(AMC)等，商业银行不良贷款余额和比率较快增长的“双升”势头得到明显遏制。

穆迪金融机构部助理副总裁尹劲桦指出，这一系列举措说明不良贷款问题比较大，需要加快处置，四大资产管理公司近两年收购传统不良资产包的量相比过去有明显增长；另一方面，这些手段也有助于消化存量不良，提高不良处置效率。

从银监会统计数据看，2016年前三季度商业银行不良率整体增速呈放缓趋势，二季度与一季度持平，均为1.75%，三季度则微升0.01个百分点至1.76%。不过，不同类型的银行间存在分化，国有银行二、三季度持续改善，但股份制银行和农商行两个季度环比均未见少增，农商行的情则况更差。

**资产质量尚难言拐点**

尽管去年商业银行整体不良率增速放缓，但不良贷款余额仍在上升，且新增不良贷款在地域和行业上扩散蔓延明显。去年三季末，商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，同比增长25.9%；同时，关注类贷款仍在快速增加，三季末余额就已达3.5万亿元。

“今年资产质量还是会面临比较大的下行压力，不能因为去年账面数字的一些变化，就觉得可能这个问题已经触底，或者未来发展会减缓。”尹劲桦称。

他并指出，从目前银行不良贷款和逾期贷款的差额角度看，有很多企业已经出现了问题，但可能还是调整还款方式，通过改变贷款的一些条款，继续可以放到正常，或者关注类贷款中，压力犹存。

招商证券金融业首席分析师马鲲鹏亦表示，现在不宜将2017年预期拔得太高，资产质量恶化的问题还很难说已经见底，只能说有边际向好的趋势。去产能仍在推进，总体上处置力度肯定比去年大，生成压力可能比去年略小，呈现在监管数据上快速上升的可能性不大。

值得一提的是，在严格的考核压力下，不少银行在季末或者年末等关键时间点利用同业资金或者理财资金对接不良资产，实现不良资产出表，以降低不良率。

“到年底很多指标都要先压到上面规定的范围内，出表的情况肯定都存在。”一家国有大行地方分行高管直言，基层分支机构2016年能捂的不良还在捂着，比如新放贷款还利息，到期借新还旧，拿关键企业借款还申请人贷款等等，同时部分地区的逃避债问题明显加重。

该高管判断，今年资产质量很难有实质性改善，现在说拐点还为时过早，整体上存量不良贷款将持续释放，增量不良贷款压力趋缓。

面对不良贷款增长较快的形势，银监会主席尚福林此前曾表示，银行要积极拓宽不良处置渠道，加强与财税等部门的沟通，综合运用核销、重组、批量转让、债转股、证券化和收益权转让等手段，利用各省可增设一家地方资产管理公司的有利条件，加大不良贷款处置核销力度，配合有关部门加大对恶意逃废债务行为的打击力度。

**不良处置市场“看上去很美”**

伴随着企业去杠杆和市场化债转股的启动，新一轮不良资产投资的机会正在到来。但这一轮不良资产市场的规模到底有多大？无人能回答清楚。

根据中诚信国际信用评级的测算，综合测算表内信贷及表内外类信贷，中国银行业总体不良上限在6.5-8.25万亿元，而利润和拨备吸收风险的能力约4.12万亿，消解不良的缺口超2.38万亿。

另据消息人士透露，为推进债转股和加速处置不良，财政部早前发文将不良资产批量收购门槛由原先的10户以上降低到三户以上。

“财政部作为国有资产管理机构，并不希望直接放开给社会投资者，仍然希望更规范地操作；对银行来说则更简单了，不用凑足10户，客观讲也在一定程度上防范道德风险，不排除定向转让给一些债权人，绕开监管渠道，还存在利益输送。”该消息人士说。

在专注不良资产收购处置的正奇资产合伙人李国良看来，不良资产市场最大的问题，对价格认知上都存在很大的差异，尤其现在一家市场的参与机构越来越多，导致资产包的难收购难处置。

“这个市场只是看上去很美，梦想是不良大面积爆发，可以低价拿包，现实并不是这样。竞争者多，银行定价能力也在增强，不愿意把很多利润放给机构，组的包质量参差不齐，性价比并不高。”他补充称。

一位四大AMC的高层亦持类似观点。他谈到，去年一级市场不良处置竞争激烈，首先是供给端，银行处置手段多，就不一定打包批发；其次，收购竞争激烈，有地方AMC和四大AMC竞争；而目前二级市场还是投资人居多，“这是虚假繁荣，并非真的处置，只不过过手，卖掉了。”

不过，一家地方资产管理公司高管就表示，现在是最好又是最坏的时代，资产端有大量所托非人的困境资产可以去淘宝，资金端有巨量陷入资产荒而不知去处的资本渴望投出，资产证券化的工具越来越完善，正是需要能真正提供运营价值的资产管理团队的时候。

银监会此前放宽地方资产管理公司（AMC）设立及业务限制，允许有意愿的省级政府增设一家地方AMC，允许其以债务重组、对外转让等方式处置不良资产。目前，中国已有至少30家地方AMC正式开业，包括26家省级AMC和四家地市级AMC。（完）