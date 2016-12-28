（重发）鸡年展望：猴尾暴跌砸出中国债市投资空间 中性偏多大牛市难再现

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
作者 李宏薇
（重发以修改别字）
路透上海12月28日 - 受美联储升息、国海证券假印章协议等内外多因素影响，中国债市在猴年尾声遭遇重挫，不过这倒为2017年投资提供了空间，多数业内人士因此给出中性偏多的定调，惟监管层降杠杆仍在路上、通胀忧虑增加等不利因素犹在，鸡年恐难再现大牛市。
他们并表示，虽然美联储将继续加息，且新任总统加大基建催化全球通胀预期，但中国经济未稳跟随提高基准利率的可能性不大；债市投资时点方面，下半年基本面料重回疲弱利好债市，通胀若不明显抬升最早二季度甚至春节后即是好的建仓机会。
广发银行金融市场部交易主管颜岩认为，12月债市大跌，给未来投资打开了空间，“利率反弹一波了，中国经济还是不行，明年下半年可能看到经济再次走弱。”
以10年国债中债估值为例，今年初从不到2.90%起步，上半年最高升破3%，随后7月起开始下行，最低探至2.6%附近。12月初又开始快速攀升，在一度接近3.4%后有所回落，最新水平报在3.16%附近，较年初涨约30个基点(bp)。
兴业证券首席债券分析师唐跃也表示，从中期看，债市大方向不悲观，但“货币政策不会放水，也很难大牛市了。(经济)基本面只要不出大问题，利率中枢很难到前低。”
本月稍早，中国社科院发布经济蓝皮书预测，2016年中国经济增速在6.7%左右，比上年回落0.2个百分点，2017年GDP(国内生产总值)增速料进一步放缓至6.5%左右，但通胀压力逐渐显现。
不过光大证券首席债券分析师张旭指出，经济增长不强和通胀上行两个因素并存，制约现券收益率向上和向下空间。另一重要影响因素还有监管层的监管力度，“就怕那时降杠杆。”
天风证券首席经济学家刘煜辉认为，中国目前正面临着内忧外患的严峻形势，留给中国的调整缓冲期越来越紧,因此金融监管力度只会更加严格。下一步，将在保持整个市场合理流动性、金融杠杆结构、严厉的金融监管体系构建过程中，寻求三者平衡。
**金融降杠杆压力持续**
今年中央经济工作会议把防控金融风险放到更加重要的位置，监管层对债券代持、表外理财等纳入宏观审慎评估体系(MPA)考核等，显示未来金融降杠杆的动作将持续存在，需要继续关注对债市产生的压力。
华中一银行交易员称，本次债市大挫始于美联储加息，但国海证券债券代持业务风险爆发则是直接导火索。若没有降准出台，明年流动性或边际收紧，加之包括对债券代持、表外理财纳入MPA考核等规范，上半年风险集中暴露的可能性较大，建议谨慎行事。
针对部分银行表外理财增速较快现象，中国央行决定自明年一季度起将表外理财纳入广义信贷范围，从而令MPA管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。
央行负责人指出，表外理财底层资产的投向主要包括类信贷、债券等资产，与表内广义信贷无太大差异，同样发挥着信用扩张作用，如果增长过快会积累宏观风险，不利于“去杠杆”要求的体现与落实。
海通证券宏观债券研究员姜超等撰写的报告指出，金融加杠杆导致资金在金融体系空转，近期已经出现多起债务违约导致的风险事件。抑制地产泡沫和防范金融风险或成为2017年首要目标。如果逆回购加MLF资金投放模式不变，货币利率中枢将难以明显下行。
机构情绪方面，公募机构对后续债市普遍谨慎，短期观察为主；保险机构由于前期赎回部分货基、债基，后续还有大量协议存款到期，配置需求仍大，但大规模进场配置仍未达成一致意见；尽管近来委外业务开始受到限制，但银行类机构情绪暂时稳定。
不过国信证券宏观与固收分析师董德志2017年展望报告相对乐观：中国货币政策依然是在平衡或放松之间进行选择，货币条件不会收紧；流动性方面，明年很可能是利用降准来替换MLF，时点上很可能出现在上半年。
国海证券日前因相关人员伪造印章签订债券业务协议而陷入纠纷，涉及金额不超过165亿元人民币。后国海证券认可交易，并已与七家机构签订了相关协议。
**2017年中国加息可能性不大**
今年以来，外汇占款下降压力有增无减，中国央行却仅通过公开市场逆回购加大规模中期借贷便利(MLF)补充流动性，以保持人民币资产的相对吸引力，同时设定利率走廊上限以支撑经济发展。
随着美国步入加息周期，全球货币政策从宽松转向收紧的预期不断增加。但对中国而言，经济企稳基础仍不牢固，若通胀不明显走高，提高基准利率的可能性十分有限。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，就现有情况看，国内供给侧改革是推动近期CPI走升的主因，而非实体经济需求。美国侯任总统特朗普扩大基建投资等言论，则是进一步提升了全球通胀预期。
境内因素方面，如果中国经济不出现实质改善，CPI很可能在一季度末就见顶，PPI升势预计会延后至第二季。在通胀减轻而经济出现下滑压力之下，中国应该更愿意通过公开市场逆回购和MLF利率，来维持或调节实际利率水平，而非提高基准利率。
12月中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。
美国联邦储备委员会(FED/美联储和)12月中旬宣布升息25个基点，且暗示2017年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
不过金维资本创始合伙人及首席投资官高滨日前在公开演讲中指出，即使央行想把利率维持低位而不加息，全球10年甚至30年国债利率也不一定能维持低位。因通胀和通胀预期开始起来的时候，央行加息越慢，通胀预期就会越高；通胀预期越高，长期利率就会越高，就会变得越陡峭。
2016年中国央行将存款准备金率和基准利率等重型工具束之高阁，更多倚重于公开市场逆回购和MLF操作，在调节和补充流动性同时，也为市场构建着“利率锚”。其中包括在8月起在非春节等节日时段重启14天和28天逆回购，弃用三个月MLF而转为以六个月和一年为主等结构性调整。
另外，作为短期资金价格风向标的银行间市场七天期回购利率，较之以往年度，今年七天期回购加权利率震荡区间明显收窄，资金紧平衡成为常态。
**看好下半年，但二季度甚至更早亦有望启动**
业内人士认为，2017年多空因素交织，震荡和波动将是常态化。今年尾部出现的暴跌，以及明年通胀见顶等支撑目前中性偏多判断，介入时点则有望在经济再度走弱时出现，预计下半年，但也不排除二季度甚至更早的可能。
中金公司固收团队最新报告称，预计明年一季度后经济和通胀将逐步回落，从而带动货币政策在明年下半年开始重新放松。明年中后段整体债市的趋势交易机会开始显现，一季度是较好的配置和交易盘买入时点。
华中一银行交易员称，明年债市难有大的趋势性机会，“宏观经济判断是前高后低，较为明确点的机会，可能会出现在二季度或者二季度初。”
知名债券分析师徐寒飞最新报告称，中央提出的“稳增长”并非是指把经济增速稳定在当前水平，而是保持降幅平稳。人民币汇率贬值预期不改善，政策的调整会可能会滞后，将导致过度去杠杆风险。因此，经济很可能在二至三季度面临超预期回落的风险。
报告认为，总体来看，2017年债券核心逻辑是：银行资产脱媒大趋势不变，理财回归正常利率，债券需求仍有较大空间；非银机构去杠杆告一段落后，中长期债券利率上半年即可能有再次下行机会，信用利差将出现分化。
上海一券商交易员表示，明年开始投资的第一个时间可以先看3月，主要因素是春节后资金面是否稳定，春节前建议要谨慎。
当然，对鸡年行情，市场上还有更乐观的看法。上海一资深券商资管人士指出，不论从投资价值还是大趋势，都支持明年债市向好，对杠杆率不高的配置需求来说，从年初开始逐步建仓亦无不可。
具体操作上，华中另一银行交易员表示，以国债为例，12月初至今，一年期品种中债估值上涨约40个基点(bp)，三年期不足30个bp，五至10年则仅为15-17bp左右。在消息面和资金恢复稳定后，建议持有一年这种进可攻退可守的债券品种。
对于指标性的10年期国债，基于中性稍偏多大判断。业内人士认为，明年10年期国债收益率波动中枢有望与最近3.2%水平相近，利多因素不强导致很难再探今年2.7%下方低点，调查区间下限落在2.8%，上限则高至3.5%，突破今年高点。
海通证券报告总结说，短期中国经济稳定，物价上行，汇率贬值压力未消，去杠杆任重道远，央行货币政策仍将维持偏紧格局，资金面紧平衡格局难以逆转，左侧交易仍面临很大不确定性。但就配置角度，目前债市收益率已进入合理区间，短期下调10年国债利率区间至2.8%-3.2%。(完)
(审校 林高丽)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。