鸡年展望：人民币破“七” 然后呢？

作者 张金栋

路透上海12月19日 - 人民币兑美元今年不出意外将录得路透有数据记录以来的最大年度跌幅；展望2017年，机构判断几乎是一边倒地继续看贬，不同的只是贬值幅度的差别而已。

分析人士指出，一致性贬值预期，也凸显出当前机制、包括预期管理方面存在一定问题，如何化解或者分化这种一致性预期，将直接影响明年汇率表现，以及汇率市场化进程。

“明年人民币更大程度上将受到美元汇率强弱的支配，若美元出现温和升值，预计人民币汇率底部将落在7.10-7.15元区间。”招商银行资管部高级分析师刘东亮表示。

他并指出，中国经济基本面短期内不会明显起色但也不会很明显的恶化，人民币汇率对国内经济因素的直接反应并不明显，更多的来自强势美元。但由于市场对特朗普采取的扩张性政策以及能取得的效果并不确定，“这也是明年人民币贬值幅度不好判断的原因，但大方向是看好美元、看贬人民币。”

对于预测明年汇率表现，华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭称，“预测人民币，还是要放到一揽子货币框架里面来，...假设明年货币篮子表现像今年下半年这样比较稳定，我们推算明年的人民币应该在7.1附近，跌幅比较有限。”

当然他也表示，如果明年欧元区出很多意外，美元可能被动大涨，这可能会让人民币更纠结。

虽然人民币汇率市场化改革已经超过11年，但基本处于单边升值或者单边贬值走势中，所以对人民币汇率走势预期采取趋势外推的方法往往比较成功，今年年初市场普遍预期人民币年底将跌至6.8-6.85元水平，当前汇价表现已经超出市场预期，这也导致不少机构对明年人民币汇率表现更为悲观。

例如德银稍早前公布的预测就认为，人民币兑美元在2017年底将进一步走软至7.4元，到2018年底将跌至8.10元。

简单对趋势外推做一个推演，例如这三年人民币的年度跌幅分别为2.42%、4.46%和6.37%，那么最起码明年还应该是维持一定的跌幅，假设今年收盘为6.9354元（12月15日收盘价），机构根据经验推定一定的跌幅，是5%-8%或者是10%，由此预期人民币明年可能会跌到7.3-7.6元甚至更低的水平。

不管是什么方法，得到的结果似乎都是贬值，而且市场也更愿意相信明年人民币会继续贬值，因为相信贬值的操作都获得了收益。各方也在担忧明年5万美元购汇额度恢复之后，巨大的购汇需求是否让人民币面临更大的贬值压力。

**稳还是放？**

不禁要反思，为什么会出现这种状况？分析人士认为，这跟监管层采取的维稳政策有直接的关系。中间价定价机制本身可能没有明显的稳定，但贬值预期遭遇监管维稳而无法快速出清时，就会形成明显的负反馈，一旦遇到美元强势，当前机制直接会导致汇价易贬难升。

麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊就表示，“收盘价有时候控制，有时候又不控制，就出现了今年这种类似单边贬值走势，现在已经没有人敢看多人民币了。从居民角度而言，大家肯定是想去换美元的，这就是央行做的选择必须承担的后果。”

兴业银行的年度展望报告亦指出，当前价格形成机制的重要特征是，面对美元升值，人民币贬值弹性更大；而面对美元贬值，人民币升值弹性较小，因此在汇率高估修正之前，只要美元指数不出现趋势性显着跌势，人民币相对美元贬值的大趋势难以扭转。

“央行现在的做法，就是押注，同时加强资本管制，加强市场调控，并寄希望于海外市场出现变化，感觉从英国脱欧就开始押注了，现在这种状况更加没办法出清贬值预期了。”华侨银行谢栋铭说。

一外资行资深交易员就表示，短期内“收盘价+一篮子货币”的中间价定价机制预计短期内要大幅调整的可能性并不大，但可以在细节上进行微调，例如加强收盘价与美元指数的“互动”弹性，或者是继续延长交易时间，实现无明确收盘价的连续交易，或许可以缓解当前的状况。

谢栋铭认为，明年的一个重要的不确定性，就是如果外部环境更加不利于人民币，监管层是否会在某个时点、某个框架或者某些条件下考虑让浮动起来。

因为当前机制的成本已然超过收益，贬值预期不但没有出清，反而继续在累积；监管层不断的加强资本管制，同时加强在公开市场的操作，避免国内因为资本外流导致流动性持续紧张。然而外储和外占持续下降，负面影响已经显现。

中国动用外储支撑人民币，美债头号持有国地位让与日本。根据美国财政部数据，10月中国的美国公债持有量下降413亿美元，至1.115万亿美元。这为连续第五个月下降。

中信证券固收团队最新报告指出，当前央行货币政策面临的主要压力来自美联储加息和国内去杠杆要求，在三元悖论下，央行或者尽快走向浮动汇率，或者不得不被动实质收紧货币政策，甚至被动加息。

为何监管层如此纠结？想来也不是没有道理。

“人民币汇率贬值本身并不恐怖，担心的是过程，...浮动的话，短期内可能超调，如果超调之后局面控制不了，牵动了经济（不稳），很纠结。去年8.11之后，贬值2%带来的连锁反应这么多。”谢栋铭说。

当然他也认为，如果监管层允许波动，那肯定早比晚好，不能等到储备降到两万亿之后，再选择波动，这会很被动。

而麦格里胡伟俊提出了另外一个“放”的思路。他认为当前人民币采取浮动，并不是一个好办法，容易走入另一个极端。

他表示，人民币需要增加的是双向波动，但双向波动不等于浮动，比如在美元走弱的时候，让人民币升值的多一点，有升有贬市场预期才会改变，汇率有升有贬，可能就没有那么多人铁了心非得去换美元了。

“海外的钱基本都走的差不多了，国内的钱就看汇率预期嘛，如果预期稳定了，钱就稳定了嘛，现在搞得风声鹤唳的，其实没必要。”胡伟俊说。

**讲大家听得懂的故事**

“人无贬基”成为四季度的网络热门词汇，调侃背后也凸显了监管在舆论引导方面的短板。分析人士称，要讲大家听得懂的故事，不然监管的信誉逐渐减弱后，对预期的引导难度会越来越大。

从去年8.11汇改后央行就提出“人民币没有贬值基础”，直到今年11月底央行副行长易纲的答记者问上才没说出这句话；但实际上不管是人民币汇率指数还是人民币兑美元双边汇率，8.11汇改以来的累计跌幅均超10%。

“光说‘人无贬基’其实是没有用的，大家都看图的嘛，如果大家看图看到的是人民币继续贬值，听故事也会有倾向性的听，这样贬值预期也就越来越厉害。”胡伟俊称。

外汇专家韩会师也认为，要想扭转市场单边贬值预期，首先就要从K线图上让市场看到人民币对美元有双向大幅波动的可能。

另外分析人士也指出，监管层每次讲“人无贬基”时，举出的例子，包括经济增速仍较高、外贸顺差巨大、外储充足等；其实是汇率和宏观、和贸易放在一起，本身是有问题的。汇率影响的不是贸易，是资本流动。

“大家信得最多的故事，就是货币超发，中国印了150万亿的M2，如果人民币如果都换成美元，是不是可以把全世界都买光了，还有就是卖掉北京上海的房子，去伦敦东京买房子，这些story是很popular，一般人4-5秒钟听的懂得，但实际上是不对的。”胡伟俊称。

他并指出，货币政策框架应该重新考虑，来解决三个问题，国内问题、贸易问题和资本流动问题，这三个问题的解决，至少要用三个工具来解决，不能用汇率同时解决贸易和资本流动，“终关键还是要看央行的态度。”

随着监管水平的不断上升，到明年年底在回头看，汇率双向波动有明显的改观，大家的预测都不准确了，从某种程度上讲也是更市场化的表现 。当然这取决于监管层的“成长速度”。（完）