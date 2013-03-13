监测机构称无法检测到朝鲜核试验的“确凿证据”

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透维也纳3月12日 - 就在朝鲜核试验一个月后，全面禁止核试验条约组织(CTBTO)周二表示，已经不太可能发现爆炸后放射性痕迹的“确凿证据”，有关朝鲜核装置的重要问题也可能无法得到破解。
缺乏这种科学证据很可能导致难以确定朝鲜在核试验中使用了哪种核材料。地震监测系统记录了朝鲜核试验活动。
卡内基国际和平研究院核专家詹姆斯-阿克顿(James Acton)表示，如果检测不到放射性同位素，确实不可能区分出核装置使用了高浓缩铀还是钚。
CTBTO表示，他们尚未发现任何类似痕迹。该组织拥有一个全球监测网络，用于发现核试验释放出的放射性痕迹。
CTBTO发言人桑包格(Annika Thunborg)表示：“到现在这个时候，我们已经基本上无法检测到任何东西了……”
桑包格没有细说，但无法检测出放射性粒子可能意味着，朝鲜在2月12日进行地下核试验时已经设法阻止任何类似释放。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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