监测机构称无法检测到朝鲜核试验的“确凿证据”

美国民主党将阻挠参议院确认最高法院大法官被提名人

路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。