俄油称中海油服将为其钻探两座海上油井

路透莫斯科9月2日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周三称，中海油田服务股份有限公司(COSL)将为其钻探两座海上探井。俄油正试图克服西方制裁相关的限制。

俄油称，COSL将在2016年为其与挪威Statoil (STL.OL)在鄂霍次克海的合资项目搭建两座探井。

该业务不受西方制裁限制，但俄油也难以吸引到外国合作伙伴及资金。

制裁涉及页岩油、深海油和北极海上项目。去年艾克森美孚 (XOM.N)被迫从与俄油在北极的合资项目撤出。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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