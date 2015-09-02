俄油称中海油服将为其钻探两座海上油井

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科9月2日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)周三称，中海油田服务股份有限公司(COSL)将为其钻探两座海上探井。俄油正试图克服西方制裁相关的限制。
俄油称，COSL将在2016年为其与挪威Statoil (STL.OL)在鄂霍次克海的合资项目搭建两座探井。
该业务不受西方制裁限制，但俄油也难以吸引到外国合作伙伴及资金。
制裁涉及页岩油、深海油和北极海上项目。去年艾克森美孚 (XOM.N)被迫从与俄油在北极的合资项目撤出。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。