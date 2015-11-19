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中国财经 | 2015年 11月 19日 星期四 09:33 BJT

俄油将与中石化年底前签署油田协议--Interfax

路透莫斯科11月18日 - 国际文传电讯社(Interfax)周三报导，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)和中石化(Sinopec)年底前将签署有关俄油旗下Russkoye和Yurubcheno-Tokhomskoye油田的约束性协议。

俄油此前表示，中石化有权购买其子公司49%的股权。这些子公司拥有在这两块油田勘探的许可证。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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