全球能源：Rosneft供油协议将令中国成为俄罗斯最大原油客户--消息

路透莫斯科3月20日 - 行业消息人士周三表示，本周签署一系列协议后，俄罗斯将大幅提高对中国的原油供应，令中国成为其最大客户。

此消息人士对路透表示，到2018年，俄罗斯最大原油生产商Rosneft 向中国出口的原油将增加约3,400万吨至5,000万吨左右(合每天100万桶)。

这项协议可能在本周稍晚中国国家主席习近平访问莫斯科期间签署，其它还可能达成的协议包括更多武器交付以及讨论已久的天然气供应等。

这项石油协议还可能包括，(中国)向Rosneft提供最多300亿美元贷款。Rosneft正以550亿美元收购英-俄合资石油公司TNK-BP 。

Rosneft拒绝置评。

“没人料到Rosneft敢于如此大规模地增加对中国的原油供应，”一名消息人士说，并指出借助中国可能提供的低息资金，Rosneft可能为从西方银行获得的TNK-BP交易相关贷款进行再融资。

消息人士表示，俄罗斯总统普京周四可能将主持一个会议讨论这项协议，与会者包括普京长期以来的助手谢琴、Rosneft总裁、新任央行总裁Elvira Nabiullina和联邦海关服务部的官员。(完)