《独家新闻》俄罗斯Rosneft拟以石油换贷款,从中国最多取得300亿美元

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
"中国愿意借钱的理由很简单.他们拥有逾3万亿(兆)美元的储备,而且正在寻求将其投资多元化,"他说.他指的是中国的3.3万亿美元外汇储备.
Rosneft和中国石油集团均不愿置评.
如果俄罗斯对中国的石油供应提高一倍,那么俄罗斯对亚洲的石油出口份额将占其整体出口逾五分之一.俄罗斯是全球最大石油生产国,出口量仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯.
不过中俄过去曾因现存油管的石油运输关税争议,双方的能源关系相形复杂.
在俄罗斯同意折价供应之后,争议总算是获得解决.Transneft总裁Nikolai Tokarev本周表示,输往中国的石油将逐步增加.
"我们是邻国,需要彼此合作,特别是中国的石油短缺非常严重,"他对Kommersant日报说.
消息人士说,最终的协议还需一段时间才有可能达成,双方仍得消除多项关于交付选项的歧见.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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