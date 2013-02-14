《独家新闻》俄罗斯Rosneft拟以石油换贷款,从中国最多取得300亿美元

"中国愿意借钱的理由很简单.他们拥有逾3万亿(兆)美元的储备,而且正在寻求将其投资多元化,"他说.他指的是中国的3.3万亿美元外汇储备.

Rosneft和中国石油集团均不愿置评.

如果俄罗斯对中国的石油供应提高一倍,那么俄罗斯对亚洲的石油出口份额将占其整体出口逾五分之一.俄罗斯是全球最大石油生产国,出口量仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯.

不过中俄过去曾因现存油管的石油运输关税争议,双方的能源关系相形复杂.

在俄罗斯同意折价供应之后,争议总算是获得解决.Transneft总裁Nikolai Tokarev本周表示,输往中国的石油将逐步增加.

"我们是邻国,需要彼此合作,特别是中国的石油短缺非常严重,"他对Kommersant日报说.

消息人士说,最终的协议还需一段时间才有可能达成,双方仍得消除多项关于交付选项的歧见.(完)