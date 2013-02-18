中国能源: 俄罗斯Rosneft洽谈对中国扩大石油供应

路透莫斯科2月18日 - 俄罗斯最大原油生产商Rosneft 周日称,公司总裁谢琴(Igor Sechin)开始同中国磋商可能增加对中国的石油供应.

行业消息人士上周告诉路透,Rosneft正寻求向中国石油天然气集团公司(CNPC)借款至多300亿美元,交换条件是可能将对中石油供应提高一倍,如果成真,中国将成为俄罗斯石油的第一大买家,降低俄罗斯对欧洲的供应比重.

Rosneft已表示,并未洽谈向中国贷款的事宜.

该公司周日称,谢琴与中国副总理王岐山在北京进行了会面.谢琴曾任俄国副总理,被视作总统普京的强大盟友.

"双方讨论了一系列问题,包括对中国扩大石油供应,以及两国公司在中俄开展上下游行业的合作."Rosneft发布的声明称.

俄罗斯目前对中国日供应原油30万桶.俄罗斯是全球最大的石油生产国,且是仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯的第二大石油出口国.

若对中国供应翻倍,俄罗斯对亚洲的石油出口将占其整体出口逾五分之一.

Rosneft还表示,谢琴提出了探讨与中国合作开发液化天然气(LNG)的可能性.上周Rosneft与美国企业埃克森美孚 同意考虑在库页岛开建一座液化天然气工厂.

Rosneft称,谢琴在未来两日行程中将会见中国石油与中国石化 的高层.(完)