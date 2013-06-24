更新版-中俄能源：Rosneft将大幅提升对中国长期供油 合同总值2700亿美元

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣彼得堡6月21日（记者 Denis Pinchuk） - 俄罗斯石油公司（Rosneft） 周五与中国签署总规模2,700亿美元石油供应协议，对中国石油供应将增加一倍。在欧洲市场趋于饱和且深陷危机之际，俄罗斯能源供应重点向亚洲转移。
基于该协议，Rosneft将获得中国600-700亿美元的预付款项，这将有助于Rosneft削减负债，并在北极开发新的油田。
俄罗斯总统普京在圣彼得堡一经济论坛上称：“按目前市价计，合同总额绝对是前所未有，高达2,700亿美元。”
Rosneft执行长谢钦（Igor Sechin）与普京关系密切。他称，Rosneft在25年合同期内每日向中国石油供应量将新增30万桶。目前该公司已每日向中国供油30万桶。
普京后来表示，日供油量可能最多达到90万桶。
但有分析人士质疑Rosneft是否有能力迅速增加对中国石油供应，因其在西西伯利亚的油田产量急剧下降。
而一位消息人士称，此次与中国签署新的供油协议，正值其东西伯利亚油田产油增长。
之前行业消息人士曾告诉路透，Rosneft可能寻求中方300亿美元的预付款，但周五普京称预付款可能高达700亿美元。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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