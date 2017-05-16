俄油称可能每年向中国供应约100亿立方米天然气

路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)周二称，有可能每年向中国供应大约100亿立方米天然气。

俄油在公司网站发布的报告中还表示，在将子公司Verkhnechonskneftegaz股权售予北京燃气集团有限公司后，有机会向中国供应天然气。(完)