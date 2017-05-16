版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 17日 星期三 07:33 BJT

俄油称可能每年向中国供应约100亿立方米天然气

路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)周二称，有可能每年向中国供应大约100亿立方米天然气。

俄油在公司网站发布的报告中还表示，在将子公司Verkhnechonskneftegaz股权售予北京燃气集团有限公司后，有机会向中国供应天然气。(完)

(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐