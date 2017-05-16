俄油称可能每年向中国供应约100亿立方米天然气

新闻稿：MSCI自明年6月起将中国A股纳入MSCI指数 计划分两步实施
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。
路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)周二称，有可能每年向中国供应大约100亿立方米天然气。
俄油在公司网站发布的报告中还表示，在将子公司Verkhnechonskneftegaz股权售予北京燃气集团有限公司后，有机会向中国供应天然气。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。
路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。
路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。