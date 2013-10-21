中石油与俄Rosneft签署联合开发东西伯利亚石油资源谅解备忘录

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月18日 - 俄罗斯石油企业Rosneft 周五与中国石油集团签署了联合开发东西伯利亚石油资源的谅解备忘录。这是中国石油集团与俄罗斯企业签署的首个此类协议。

俄罗斯是世界产油大国，中国是全球最大的石油进口国。俄罗斯此前曾倾向于与中国签署长期供应协议。

但由于Rosneft的净债务超过570亿美元，这使得该公司与中国合作的压力日增。

Rosneft称，该公司与中国石油集团签署了联合开发石油资源的谅解备忘录。Rosneft近期收购的Srednebotuobinsk油田也包括在内。

Rosneft和中国石油集团将成立合资公司，双方占股比例分别为51%和49%。

中国石油集团一位要求匿名的高层称，两家公司现在可能开始谈判具体条款。

“能否签署实际协议取决于商业条款，”该高层说。(完)