独家：70亿美元债务即将到期 俄油从瑞士托克筹集资金--消息

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透伦敦2月4日 - 据业内消息人士透露，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)正在从瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)那里筹集资金，几天后该公司将有一笔70亿美元债务到期。由于俄罗斯央行表示，俄油通过国内债市举债加重了卢布的压力，该公司目前正在寻找新的融资来源。
作为一家国有石油公司，俄油在海外筹资的能力受到西方国家制裁俄罗斯的严重遏制。
俄罗斯经济在西方制裁和油价暴跌的双重夹击下举步维艰，卢布因而在2014年结束时迅速贬值，这加重了俄油的财务困境。
在12月向西方国家的银行偿还另一笔70亿美元贷款之前，俄油通过发行卢布计价债券筹集了逾6,000亿卢布(90亿美元)。但俄罗斯央行表示，此举实际上让卢布面临更大压力。
据贸易和石油行业消息人士称，随着2月13日另一笔70亿美元贷款的到期日临近，俄油正在研究可替代的融资选择，比如短期融资。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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