俄财长称政府对拟售俄油股权的估值约99亿美元--CNBC

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)在接受CNBC采访时表示，俄政府目前对拟售俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)19.5%股权的估值约为6,500亿卢比(99亿美元)。
“我们计划出售俄油19.5%的股权。我们目前(对于这部分股权)的估值约为6,500亿卢比，”西卢安诺夫称。采访内容于周五播出。
他还表示，俄罗斯希望此次股权私有化交易能在今年下半年实现。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。