俄财长称政府对拟售俄油股权的估值约99亿美元--CNBC

路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)在接受CNBC采访时表示，俄政府目前对拟售俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)19.5%股权的估值约为6,500亿卢比(99亿美元)。

“我们计划出售俄油19.5%的股权。我们目前(对于这部分股权)的估值约为6,500亿卢比，”西卢安诺夫称。采访内容于周五播出。

他还表示，俄罗斯希望此次股权私有化交易能在今年下半年实现。(完)