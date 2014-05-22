Rosneft称俄罗斯能大幅提高对亚洲天然气出口

路透布拉格维申斯克5月22日 - 根据俄罗斯最大的石油生产商Rosneft(ROSN.MM)的文件，如果除了Gazprom (GAZP.MM)外，其他企业也取得出口权利的话，俄罗斯将能大幅提高对亚洲的天然气销售。

Gazprom周三与中国签订了期盼已久、价值逾4,000亿美元的天然气供应协议，将从2018年起向中国每年销售380亿立方米天然气。Gazprom享有独卖权，将透过管道向海外销售俄罗斯天然气。

根据路透所见到的文件，Rosneft表示，如果其他企业也被允许出口天然气，那么到2025年俄罗斯对亚洲的天然气销售将可增至每年超过600亿立方米。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。