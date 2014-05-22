Rosneft称俄罗斯能大幅提高对亚洲天然气出口

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透布拉格维申斯克5月22日 - 根据俄罗斯最大的石油生产商Rosneft(ROSN.MM)的文件，如果除了Gazprom (GAZP.MM)外，其他企业也取得出口权利的话，俄罗斯将能大幅提高对亚洲的天然气销售。
Gazprom周三与中国签订了期盼已久、价值逾4,000亿美元的天然气供应协议，将从2018年起向中国每年销售380亿立方米天然气。Gazprom享有独卖权，将透过管道向海外销售俄罗斯天然气。
根据路透所见到的文件，Rosneft表示，如果其他企业也被允许出口天然气，那么到2025年俄罗斯对亚洲的天然气销售将可增至每年超过600亿立方米。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。