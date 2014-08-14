俄罗斯Rosneft执行长谢钦向政府寻求金援 以应付西方制裁

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科8月14日 - 报纸Vedomosti周四报导称，俄罗斯石油业巨擘Rosneft(ROSN.MM)执行长谢钦(Igor Sechin)要求政府为公司提供1.5兆(万亿)卢布(416亿美元)，以帮助应对西方制裁。
报纸援引了政府消息人士的话以及总理梅德韦杰夫的一封信报导称，根据谢钦提出的计划，俄罗斯政府将从国家财富基金(National Wealth Fund)中抽出资金，买入Rosneft的债券。梅德韦杰夫在信中要求官员们分析谢钦的意见。
Vedomosti表示，谢钦呼吁政府展开救援，以应对西方制裁。美国禁止向Rosneft发放90天以上的信贷和贷款。据该报称，欧洲银行和投资者事实上也参与了制裁。
Rosneft拒绝向路透置评。(完)
(编译 洪曦; 审校 张明钧)
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