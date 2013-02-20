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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:25 BJT

俄罗斯能源: 俄罗斯能源部长称目前未有增加对亚洲地区出口原油的计划

路透莫斯科2月19日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak淡化了该国在新西伯利亚油田投产前增加对亚洲地区原油出口量的前景.此前俄罗斯国有石油生产商Rosneft 称已制定计划增加向中国供应原油.

Novak在一次采访中表示,俄罗斯将不会以减少对其他地区出口量为代价,增加对亚洲国家的原油出口.

本月早些时候,Rosneft总裁谢琴(Igor Sechin)结束对中国的访问.该公司发言人称,双方对增加原油供应事宜已达成相互理解.(完)

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